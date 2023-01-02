أكد خبير التوعية المرورية المستشار أحمد الوادعي أن العمل على فترتين والعمل عن بعد يقللان الازدحام المروري.
وقال الوادعي :” أتمنى أن يتم فتح فروع لجميع الجهات الحكومية في شمال وغرب وجنوب مدينة الرياض”.
وأضاف ” لابد من وجود طرق خاصة للشحنات وهذه الطرق ستسهم في تقليل الكثافة المرورية، كما أتمنى أن يتم تقليص سيارات الأجرة لأن لها دور كبير في الازدحام”.
فيديو | خبير التوعية المرورية المستشار أحمد الوادعي لـ #نشرة_التاسعة: العمل على فترتين والعمل عن بعد يقللان الازدحام المروري#الإخبارية pic.twitter.com/TSgYKYCtwS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2023
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