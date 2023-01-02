أكد خبير التوعية المرورية المستشار أحمد الوادعي أن العمل على فترتين والعمل عن بعد يقللان الازدحام المروري.

وقال الوادعي :” أتمنى أن يتم فتح فروع لجميع الجهات الحكومية في شمال وغرب وجنوب مدينة الرياض”.

وأضاف ” لابد من وجود طرق خاصة للشحنات وهذه الطرق ستسهم في تقليل الكثافة المرورية، كما أتمنى أن يتم تقليص سيارات الأجرة لأن لها دور كبير في الازدحام”.