أوضح مدرب الرماية عمر القرني شروط امتلاك الأسلحة للمواطنين.

وقال القرني :” من شروط امتلاك الأسلحة أن يكون عمرك ٢١ سنة فما فوق للرجل أو المرأة، والشرط الثاتي إجراء فحص طبي ومن ثم تشتري السلاح من موقع خلال بعض الإجراءات الإلكترونية البسيطة”.

وأضاف القرني ” بداياتي في الأسلحة الهوائية منذ الصغر إلى أن وصل عمري ١٤ سنة، وفي عام ٢٠١٤ قمت بعمل قناة على اليوتيوب وبدأت بنشر هذه الهواية، ومن ثم اتجهت إلى دولة الكويت وقمت بعمل تغطيات هناك وبدأنا نشر فيديوهات تخص الأسلحة الهوائية والحمد لله الفتاة صار لها صدى كبير”.

وأشار إلى أن هناك أنواع كثيرة من الرماية منها السهل والصعب، كما أنها دخلت المملكة منذ سنة ونصف تقريبا وجاءت الموافقة بدخول المدنيين لرياضة الرماية والمشاركة فيها بعد أن كانت مقصرة فقط على العسكريين من قبل.