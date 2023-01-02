‏تمكن مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، اليوم الاثنين، من القبض على شخص بحوزته 17 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته.

وأكد المركز، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.