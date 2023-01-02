تحدثت أخصائي اجتماعي أول فاطمة الشريف عن العلاقة الزوجية ، مبينة إن كان الدلال الزائد للرجل يفسد علاقته بزوجته أم لا.
وقالت الشريف :” المبالغة في أي شئ تقلبها لعكسها. الرجل لا يستحق الدلال من الزوجة لأن الاهتمام الزائد به يُفسده “.
وأضافت ” لابد أن يكون الحب والعطاء والدلال بتوازن لأن إذا بالغت المرأة في حب وعطاء شريكها تنتهي العلاقة بالفشل “.
#صباح_السعودية | "الرجل لا يستحق الدلال من الزوجة، والاهتمام الزائد به يُفسده" أخصائي اجتماعي أول فاطمة الشريف. #قناة_السعودية pic.twitter.com/6C0RF5UhuO
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 2, 2023
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