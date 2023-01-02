تحدثت أخصائي اجتماعي أول فاطمة الشريف عن العلاقة الزوجية ، مبينة إن كان الدلال الزائد للرجل يفسد علاقته بزوجته أم لا.

وقالت الشريف :” المبالغة في أي شئ تقلبها لعكسها. الرجل لا يستحق الدلال من الزوجة لأن الاهتمام الزائد به يُفسده “.

وأضافت ” لابد أن يكون الحب والعطاء والدلال بتوازن لأن إذا بالغت المرأة في حب وعطاء شريكها تنتهي العلاقة بالفشل “.