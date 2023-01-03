صُدمت أم أمريكية جديدة عندما وجدت رضيعها قد ولد مع عدة أسنان كاملة النمو، ولم يصدق طاقم المستشفى ذلك، وأخبروها أنهم لم يروا هذا أبداً عند الأطفال حديثي الولادة من قبل.

ونشرت جوردان ويسلون تجربتها غير العادية على حسابها في تيك توك، وقامت بتحميل مقطع فيديو لطفلها الرائع وهو نائم، وعندما التقطته الكاميرا وهو يفتح فمه ليبتسم، كشفت نظرة خاطفة عن أسنانه الصغيرة.

وكتبت جوردان على الفيديو قائلة:” عندما يولد طفلك بأسنان ويكون جميع طاقم المستشفى من أطباء وممرضات غير مصدقين لأنهم لم يروا هذا من قبل”.

ونال الفيديو، الذي انتشر بسرعة البرق على أكثر من 1.9 مليون مشاهدة، وجذب انتباه الجميع .

وقال أحد المتابعين :” “يا إلهي، هذا مثير للاهتمام، لا أعتقد أنني سمعت عن هذا يحدث من قبل “.