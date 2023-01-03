“الزلال”: وضع الهلال الحالي سببه الصراع على البطولات والشارع الرياضي يحتاج لإجابات (فيديو)

تحدث الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال، عن رفع الإيقاف عن نادي الهلال، لافتًا أن الشارع الرياضي يستحق إجابة والهلاليين يحتاجوا إلى إجابة ولن يرضوا حتى يجدوا الإجابة، وينتظرون أن تعطي لجنة فض المنازعات لكل ذي حق حقه.

وقال “الزلال “خلال مداخلة على برنامج “أكشن مع وليد “:” وضع الهلال الحالي سببه الصراع على البطولات داخليًا وخارجيًا”.

وأضاف :” ماذا بعد حديث الدكتور يحيى الشريف بأن الشارع الرياضي يحتاج إلى إجابة، مُشيرًا إلى ضرورة الرد على التساؤلات لأنها طُرحت من شخص عمل داخل مركز التحكيم وترأس لجنة .

وتابع:” نحن لدينا الآن كريستيانو رونالدو والدوري والمتابعة أصبحت عالمية ويجب أن نكون مميزين وناجحين في جميع القطاعات داخل المستطيل الأخضر .”

واختتم حديثه، بأن الهلاليين يطالبون وينتظرون الرد على تساؤلات الدكتور يحيي الشريف.