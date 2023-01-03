أوضح المواطن عبدالله السعدي، أن تطبيقات توصيل الوجبات السريعة تضيف على الطلب 30 %، لافتًا إن تطبيقات الأطعمة وجدت في 2012.

وقال “السعدي” خلال لقائه على برنامج “الشارع السعودي ” المُذاع على قناة السعودية: ” أن نماذج التسعير للمطاعم وضعت قبل وجود التطبيق “، مُشيرًا إلى أن تطبيقات التوصيل أضافت بعدًا مختلفًا تمامًا في مستوى الخدمة.”

وأضاف:” أن التطبيق يعتبر وسيط بين المستهلك والمطعم، مؤكدًا أن الوجبة لكي تصل بسرعة وبخدمة ممتازة، تعتبر تكلفة كبيرة على المطعم؛ فبالتالي يضطر إلى رفع الأسعار على تطبيق التوصيل حتى يغطي تكلفة الوسيط.”.

وتابع:” أن رفع الأسعار يأتي من خلال المطاعم وليس التطبيقات “، لافتًا أن هناك 600 ألف طلب يومي.

وفي السياق، أفاد بأن بيئة العمل في تطبيقات التوصيل غير جاذبة للسعوديين.