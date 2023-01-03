كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن موقف الشياطين الحمر من التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي الجاري؛ حيث عن رأس حربة، عقب فسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل انطلاق كأس العالم “قطر 2022”.

وصرح تين هاج: “ستكون هناك مباريات كثيرة مقبلة، لذا أعتقد أننا بحاجة لمهاجم جديد في الفريق”، مضيفًا: “نحتاج إلى لاعب يمكن أن يقدم لنا الإضافة والتأثير المطلوب، وإلا فإننا سنحرق الأموال، ولن نقوي الفريق”.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، ربطت مانشستر يونايتد بالتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، في الميركاتو الشتوي الجاري.