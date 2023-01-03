سقط خزان ضخم للمياه فجأة أثناء عملية الملء التجريبي له بقرية أبوسقرة أبو عائشة، بوحدة الحاج عبدالله جنوبي ولاية الجزيرة، 260 كلم، تقريبا، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضحت المصادر أن مواطني القرية عزموا على استبدال خزان المياه القديم الذي أصبح فاقد الصلاحية، وأصبح لا يقوى على حفظ المياه بعد امتلائه بالثقوب.

وصادقت لهم السلطات المختصة، بخزان جديد للمياه، ووصلت الشركة المنفذة إلى القرية وبدأت بالأعمال الهندسية من حفر القواعد وتركيب البرج الحديدي ورفع الخزان الضخم وسط فرحة غامرة، وهم يتابعون رافعة الأحمال” الونش” وهي تحمله ليستقر في مكانه بعد طول انتظار.

وذكرت التقارير، أنه بعد مضي خمسة أيام فقط على تشييد الخزان الضخم، وقعت الكارثة، حيث هوى إلى الأرض أثناء عملية الملء التجريبي.