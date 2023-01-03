ينصح معهد “يوغا” الهندي، بممارسة 5 وضعيات لليوغا، لحل مشكلة عسر الهضم التي تواجه الكثير خاصة خلال فصل الشتاء.

وضعية القوس

تعتبر هذه الوضعية سهلة وفعالة للغاية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغازات والجهاز الهضمي، لأنها تضغط على منطقة البطن، وبالتالي الحفاظ على صحة الأمعاء، كما أن البقاء عليها لبضع ثوان يقوي عضلات البطن

وضعية الطفل

للحصول على أفضل نتيجة مع هذه الوضعية، من الضروري أن تتم ممارستها مع أداء تمرين عملية التنفس “الشهيق والزفير” ببطء ولمدة ثماني مرات على الأقل

وضعية الوقوف مع نصف منحنٍ

يتم فيها ثني نصف الجسم العلوي إلى الأمام، فعند الثبات على هذه الوضعية لمدة دقيقة واحدة على الأقل، يمكنها أن تجدد من نشاط وتوازن الجسم والمساعدة في تخفيف آلام الظهر وعرق النسا، وكذلك تحسين القوة البدنية.

وضعية الكوبرا

تتم ممارسة هذه الوضعية من خلال تمديد البطن والصدر والكتفين، حيث تعمل على تقوية العمود الفقري وأوتار الركبة وعضلات الأرداف والظهر والصدر.

وضعية أبو الهول

تثني هذه الوضعية الظهر بلطف، حيث تعمل على تقوية العمود الفقري والأرداف، وتساعد على استرخاء عضلات الصدر والكتفين والبطن، حيث ينصح معهد “يوغا” بالثبات على وضعية أبو الهول عند ممارستها لمدة تصل إلى 5 دقائق، للحصول على أفضل النتائج