أوضح نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الطبية بتجمع حائل الصحي الدكتور خليل الشمري، أعراض الجلطة، كما نصح من يشعر بها التوجه مباشرةً إلى أحد مراكز الجلطات الدماغية.

وقال الدكتور خليل الشمري، خلال “النشرة الأولى” عبر قناة “الإخبارية”، أن هناك مسار الجلطات تم افتتاحه في منطقة حائل في ثلاثة مستشفيات: مستشفى الملك خالد، مستشفى الملك سلمان، مستشفى بقعاء”.

وأشار إلى أن في حال كان المريض لديه جلطة بسبب نقص في التروية وحضر إلى المستشفى خلال الساعة الذهبية وهي لمدة 4 ساعات ونصف من ظهور الأعراض فبالإمكان تدارك الحالة وإعطائه مذيب للجلطات مما يؤدي لعودة الإنسان إلى طبيعته.

وذكر أن أعراض الجلطات هي: عدم الاتزان في الوجه، عدم التماثل في أجهزة الجسم، مشكلة أثناء الكلام أو في الوعي، فمن يشعر بذلك عليه التوجه مباشرةً إلى أقرب مركز من مراكز الجلطات الدماغية.