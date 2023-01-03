أكد المهندس الميكانيكي محمد الدوسري، اليوم الثلاثاء، أن التقيد بالسرعة القانونية والابتعاد عن تجمعات المياه يقيك من انزلاق المركبة.

وقال المهندس محمد الدوسري، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أنه يجب تجنب السرعة الزائدة وقت هطول الأمطار، والخروج عن المسار، ويجب التقيد بالسرعة القانونية؛ حيث أن عدم الالتزام بها يسبب الاصطدام والانقلاب أثناء هطول الأمطار.

وأوضح المهندس الدوسري، أنه وقت هطول الأمطار يجب الالتزام بتعليمات الدفاع المدني والمرور وتوجيهاتهم والتقيد بالسرعة النظامية والخروج للضرورة فقط، وتجنب الزحام ومستنقعات المياه.