أثارت الفنانة المصرية، نادية الجندي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن مواصفات فتى أحلامها.

وقالت نادية الجندي البالغة من العمر 77 عاما:” إن لم أقف أمام الكاميرا يمكن أن أموت، السينما كل حياتي حيث إنني بدأت التمثيل منذ أن كنت طفلة والأهم عندي هوالإقتناع بالدور”.

وأشارت إلى أن ما يعرض عليها في الوقت الحالي مجرد أعمال مكررة وسطحية لا تحمل أي معنى.

وعن مواصفات فتى أحلامها قالت إنها ترغب في أن يكون ابن حلال يشعرها بأنه سند، وأن يكون حنوناً يقدر قيمتها، وتشعر إلى جواره بالأمان وهو أمر هام للغاية.