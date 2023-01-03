أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن الجنود الروس الـ 63 الذين قُتِلوا في أوكرانيا كانوا ضحية انفجار “أربعة صواريخ” أطلقتها أنظمة “هيمارس”، وهو سلاح قدمته الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية.

و “هيمارس” هي راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة.

ويروج لراجمة الصواريخ “هيمارس” بأنها منظومة وحدة سلاح متنقلة يمكنها إطلاق صواريخ عدة دقيقة التوجيه في وقت متزامن.

وتكمن ميزتها بتوفير مدى يتجاوز خطر الوقوع ضمن مرمى نيران العدو، يتم تحميل صواريخ “هيمارس” على راجمات، تحمل كل واحدة منها 6 صواريخ دقيقة التوجيه بمدى يبلغ 70 كيلومتراً.

من جهتها، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal الأميركية، إن السلاح الأميركي المعروف باسم “هيمارس” أوقع ما يمكن اعتباره أكبر خسائر للجيش الروسي في أوكرانيا. وذكر التقرير أن أوكرانيا استخدمت نظام الصواريخ الأميركي “هيمارس” لقصف قاعدة لحشود الجنود الروس في دونباس مما أوقع عشرات القتلى بينهم فيما يعتقد أنها أكبر خسارة في الجيش الروسي.

وواجهت روسيا انتقادات داخلية بعد مقتل بضربة أوكرانية، في أعلى حصيلة ضحايا في هجوم واحد تُقرّ بها موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.