تحدث الدكتور فواز المطيري استشاري العمود الفقري، عن أضرار استخدام الجوال لفترات طويلة على فقرات الرقبة والظهر.

وقال فواز المطيري:” هناك دراسات موثقة تفيد بأن انحناء الرقبة لأسفل مؤذي جدا لعضلات الرقبة الخلفية”، موضحا أن وزن الرأس الطبيعي والإنسان في الوضعية المعتدلة 4 أو 5 كيلو على العمود الفقري.

وأشار:”كل ما مالت الرقبة إلى الأمام يزيد حمل الرأس على العضلات الخلفية للرقبة”، لافتا:” هذا الحمل يؤدي إلى إجهاد للعضلات وتصبح الرأس تعتمد على الفقرات في الوقوف والتي لا تتحمل هذا الحمل فينضغط الديسك الذي بين الفقرات ويخرج السائل الذي يحتويه”.

وتابع:” يٌصبح الديسك جاف ومؤلم ومن الممكن أن يسبب آلام مستمرة”.