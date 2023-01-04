تحدث الدكتور فواز المطيري استشاري العمود الفقري، عن أضرار استخدام الجوال لفترات طويلة على فقرات الرقبة والظهر.
وقال فواز المطيري:” هناك دراسات موثقة تفيد بأن انحناء الرقبة لأسفل مؤذي جدا لعضلات الرقبة الخلفية”، موضحا أن وزن الرأس الطبيعي والإنسان في الوضعية المعتدلة 4 أو 5 كيلو على العمود الفقري.
وأشار:”كل ما مالت الرقبة إلى الأمام يزيد حمل الرأس على العضلات الخلفية للرقبة”، لافتا:” هذا الحمل يؤدي إلى إجهاد للعضلات وتصبح الرأس تعتمد على الفقرات في الوقوف والتي لا تتحمل هذا الحمل فينضغط الديسك الذي بين الفقرات ويخرج السائل الذي يحتويه”.
وتابع:” يٌصبح الديسك جاف ومؤلم ومن الممكن أن يسبب آلام مستمرة”.
د. فواز المطيري يشرح بالصور أضرار استخدام الجوال لفترات طويلة على فقرات الرقبة والظهر @Falmotairi0@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ac3YqiezmU
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 3, 2023
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