طالبت وزارة الصحة بتطبيق مجموعة من العادات السهلة والخفيفة، لتحسين الصحة العامة للأفراد؛ مؤكدة أهمية ضبط ساعات النوم والتغذية المتوازنة، وترك التدخين، والحرص على المشي، والحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية.

وذكرت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية “عش بصحة” على “تويتر”، أن من هذه العادات، النوم الذي يُعد “سر كل سر في الصحة النفسية والجسدية”، وقالت: “اضبط ساعات الاستيقاظ والنوم، ومر على نومك يومك لأسرار النوم”.

وتابعت: “التغذية المتوازنة؛ بقدر تنوع وتوازن الغذاء تكون صحتك، خذ ما يناسبك وانتبه من كل ما يسبب لك حساسية غذائية؛ لأن الموضوع حساس”، مضيفًا: “ترك التدخين؛ تدخين التبغ أو السجائر الإلكترونية يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، مر على سكتة إلكترونية واعرف أكثر”.

واستطردت: “المشي: نشاط تقدر تمارسه في كل مكان، أثره الإيجابي يصل للدم، المناعة والعظام وتقليل مستوى التوتر، خذ كل نصائح المشي الصحي من امش30″، مؤكدة أهمية التقليل من الأجهزة الإلكترونية.

وقالت: “حدد ساعات استخدام الجوال، وحمل تطبيقات تفيد صحتك، مثل تطبيق شرب الماء، ولو عندك أطفال يحبون الألعاب الإلكترونية مر على بين قيم وقيم”، مختتمة: “بين أولوياتك الروحانية، المالية، العملية، الشخصية، لا تنس الأهم: أولوياتك الصحية، ونتمنى لك صحة دائمة هذا العام وكل عام”.