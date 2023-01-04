أوضح المتحدث الرسمي لنادي الإبل محمد الحربي، قصة الناقة التي وصل سعرها إلى 8 ملايين دولار وتم تحنيطها في نادي الإبل.

وقال الحربي خلال حديثه على قناة العربية:” أن هناك نماذج كثيرة للإبل مشهورة مثل ناقة صالح والقصواء، ناقة الرسول صل الله عليه وسلم.”

وأضاف:” أن ناقة خزامة واحدة من أشهر الإبل، حيث أنها شاركت في مزاينات كثيرة، ويسمونها بسيدة الوضح “، لافتًا أن قيمتها وصلت 30 مليون ريال أي 8 مليون دولار تقريبًا.

وأشار إلى أنه تم تحنيطها خلال سنة من ثم أصبحت تعرض في احتفالات مهمة للنادي”، مؤكدًا أن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي كتبت عنها .”