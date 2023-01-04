أوضح المتحدث الرسمي لنادي الإبل محمد الحربي، قصة الناقة التي وصل سعرها إلى 8 ملايين دولار وتم تحنيطها في نادي الإبل.
وقال الحربي خلال حديثه على قناة العربية:” أن هناك نماذج كثيرة للإبل مشهورة مثل ناقة صالح والقصواء، ناقة الرسول صل الله عليه وسلم.”
وأضاف:” أن ناقة خزامة واحدة من أشهر الإبل، حيث أنها شاركت في مزاينات كثيرة، ويسمونها بسيدة الوضح “، لافتًا أن قيمتها وصلت 30 مليون ريال أي 8 مليون دولار تقريبًا.
وأشار إلى أنه تم تحنيطها خلال سنة من ثم أصبحت تعرض في احتفالات مهمة للنادي”، مؤكدًا أن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي كتبت عنها .”
تعرف على قصة "خزامة".. الناقة التي وصل سعرها إلى 8 ملايين دولار وتم تحنيطها في نادي الإبل..#السعودية
@alharby_m
@Rayankhurmi pic.twitter.com/A9Vqt0XcwD
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 4, 2023
سعرها إلى 8 ملايين دولار