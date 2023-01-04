وثق مقطع فيديو نادر زيارة الملك عبدالعزيز والملك فهد وعدد من إخوته الأمراء إلى مصر يوم 4 يناير عام 1946م.
وفي هذه الزيارة قلد الملك فاروق ، الملك عبدالعزيز وأبنائه الوشاح الأكبر من نيشان الملك.
وأظهر الفيديو الذي نشره حساب الملك فهد في تويتر الملك عبدالعزيز يجلس بجانب الملك فاروق بحضور عدد من الأمراء أبناء المؤسس والوفد المرافق خلال إحدى المناسبات.
في مثل هذا اليوم من عام 1946م #الملك_فهد_بن_عبدالعزيز وعدد من إخوته الأمراء برفقة #الملك_عبدالعزيز (رحمهم الله) في زيارة إلى مصر، وفيها قلّد الملك فاروق الملك عبدالعزيز وأبنائه الوشاح الأكبر من نيشان النيل#الفهد_روح_القيادة pic.twitter.com/l2zJKAssKT
— الملك فهد بن عبدالعزيز (@kfahadalsaud) January 4, 2023
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