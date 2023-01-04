وثق مقطع فيديو نادر زيارة الملك عبدالعزيز والملك فهد وعدد من إخوته الأمراء إلى مصر يوم 4 يناير عام 1946م.

وفي هذه الزيارة قلد الملك فاروق ، الملك عبدالعزيز وأبنائه الوشاح الأكبر من نيشان الملك.

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب الملك فهد في تويتر الملك عبدالعزيز يجلس بجانب الملك فاروق بحضور عدد من الأمراء أبناء المؤسس والوفد المرافق خلال إحدى المناسبات.