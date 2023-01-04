أكد مدير تعليم جدة نايف الزارع، اليوم الأربعاء، أن الدراسة عن بعد لن تؤثر على سير العملية التعليمية بشكل سلبي على الطلاب.

وقال الزارع: “غدًا هو اليوم الخامس ولم تؤثر على سير العملية التعليمية، الطلاب يتلقون الحصص الدراسية ولا يوجد فاقد زمني في الحصص التعليمية، هناك متابعة من قبل الإشراف التربوي، الجميع يقف على سير العملية التعليمية”.

وأضاف: “أتابع الحصص عبر مدرستي، وهناك زيارات للحصص التي تقام عبر المنصة”.

يذكر أن إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس بمدارس محافظات الليث والطائف، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع استمرار الحالة المطرية.