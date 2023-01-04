شرح رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك عبد العزيز، عيضه المطرفي، طريقة إنتاج الهيدروجين الأزرق المستخدمة في الأمونيا الزرقاء.

وقال إن إنتاجها يعتمد على الطريقة التقليدية مع إضافة تقنية حجز الكربون الناتج من عملية إنتاج الهيدروجين، لذلك فلا يكون لإنتاجه أثر كبير على البيئة من خلال الانبعاثات الكربونية، وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

وأضاف أن الهيدروجين الأخضر من أكثر العناصر كثافة في الطاقة، وأن العلماء يصنفون الهيدروجين بأسماء الألوان مثل الهيدروجين الرمادي والأزرق والأخضر أو الأمونيا الزرقاء بناء على الطاقة المستخدمة في إنتاجه.

فيديو | ما هي الأمونيا الزرقاء؟ .. رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك عبد العزيز د. عيضه المطرفي يوضح ذلك #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/9MWZyaYUA7 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 4, 2023