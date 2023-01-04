يعتزم “غوغل” إيقاف الدعم الفني والأمني للمتصفح الذي يعمل على “ويندوز 7” (Windows 7) الأسبوع المقبل.

وكان لدى “غوغل” خططا في البداية لوقف الدعم في 15 يوليو 2021، ولكن بسبب “كوفيد-19″، أجلت الموعد النهائي، أولا إلى 15 يناير 2022، ثم إلى 10 يناير 2023.

وأولئك الذين ما زالوا يستخدمون “ويندوز 7″ (Windows 7) و”ويندوز 8.1” (Windows 8.1)، لن يتلقوا تحديثات الأمان والدعم الفني بدءا من الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة إن أجهزة الكمبيوتر، التي تعمل على نظام التشغيل ويندوز القديم لن تحصل على تحديثات بعد 10 يناير.

ويوضح مدير دعم “كروم” في “غوغل”: “Chrome 109 هو الإصدار الأخير من كروم الذي سيدعم ويندوز 7 وويندوز 8 و8.1 (Windows 8 / 8.1). وإصدار . Chrome 110 (المقرر مبدئيا إطلاقه في 7 فبراير 2023) هو الإصدار الأول من كروم، الذي يتطلبه ويندوز 10 أو إصدارا أحدث”.

وتابع: “ستحتاج إلى التأكد من أن جهازك يعمل بنظام ويندوز 10 أو إصدار أحدث لمواصلة تلقي إصدارات كروم المستقبلية”.