نفت لاعبة الشطرنج الإيرانية “سارة خادم الشريعة”، ما أشيع حول مغادرتها بلادها للأبد وقيامها بطلب اللجوء في إسبانيا، جراء تلقيها تحذيرات بعدم العودة إلى إيران نتيجة مشاركتها في بطولة دولية بدون حجاب.

وقالت الفتاة الإيرانية: “كانت هناك شائعات حول أنني أصبحت لاجئة، قررت توضيحها، أنا لم أصبح لاجئة في أي بلد!”، مشيرة إلى أنها “ليست بحاجة للجوء رغم قدرتها على ذلك”.

وتابعت: “أستطيع القيام بذلك منذ سنوات عديدة بسبب نجاحي في مجالي، وحقيقة أن زوجي لديه جنسيات متعددة، ولم يكن عليّ أبدًا القلق بشأن الحصول على الإقامة من خلال اللجوء”.

وأضافت: “لم أصبح لاجئة في أي بلد، وإن قضية الهجرة لدينا هي قرار عائلي وليس سياسيا”.

واستكملت: “لا تزال إيران وطننا الأول وسنعود بالتأكيد إليها في الوقت المناسب، وفي السنوات الثلاث الماضية فاتني عدد من المسابقات المهمة التي كنت أنتظرها طوال حياتي بسبب حظر السفر”.

وتابعت: “فيما يتعلق بحقيقة أنهم يقولون إنني وصلت إلى هنا على حساب الحكومة والاتحاد أو الخزانة، ألاحظ أيضًا أنني أذهب إلى المسابقات منذ أن كنت في الثامنة من عمري بأموال والدي التي كسبها بشق الأنفس، ومع الجوائز التي فزت بها في المسابقات الدولية، لقد دفعت شخصياً ومحلياً نفقات ضخمة لمدرب أجنبي”.

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