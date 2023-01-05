كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن معلومات يُشترط وجودها في البطاقة التعريفية لمنتجات التجميل.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه يلزم كتابتها باللغتين العربية والإنجليزية، ما عدا التحذيرات والتنبيهات وتعليمات تخزين المنتج.

وتابعت أنه لا يلزم كتابة محتوى البطاقة باللغتين، في حالة كتابة وظيفة المنتج وطريقة استخدامه (ما لم يكن ذلك واضحاً من الشكل).

وتشمل المعلومات أيضا: اسم المنتج والعلامة التجارية، ووظيفة المنتج وطريقة استخدامه، وبلد المنشأ، وتاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة أو أحدهما، وصلاحية المنتج سواء كانت تاريخا محددا أو صلاحيته بعد الفتح، وكمية المنتج في العبوة، واسم وعنوان أو المقر القانوني للصانع أو للمورد أو للموزع، وتعليمات التخزين، وقائمة مكونات المنتج حسب التسمية الدولية INCI، وأي تحذيرات أو تنبيهات خاصة يتعين ملاحظتها عند الاستخدام.