أكد مدرب الرياضة تركي القحطاني، أن المشي من 45 إلى 60 دقيقة يوميًا يحارب أمراض الشيخوخة كالسكري والضغط ويحافظ على صحة القلب والشرايين ويقلل من حالات الوفاة.

وقال القحطاني خلال لقائه على برنامج “صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية :” أن المشي السريع من أسهل الرياضات التي تناسب جميع الأشخاص بمختلف الأعمار.”

وأضاف:” أن الرياضة تقوي الجسد ونبضات القلب”، لافتًا أنها تقضي على الطاقة السلبية .”

#صباح_السعودية | تركي القحطاني – مدرب رياضة: المشي من 45 إلى 60 دقيقة يوميًا يحارب أمراض الشيخوخة كالسكري والضغط ويحافظ على صحة القلب والشرايين ويقلل من حالات الوفاة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/rrXDXXmYdj — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 5, 2023