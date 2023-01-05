أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين.

وأكد أن ذلك جاء حرصا على سلامتهم بالتزامن مع هطول الأمطار.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد نبه بهطول أمطار على عدد من المناطق الأخرى في المملكة.