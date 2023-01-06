تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب ويظهر عليها زيادة وزن ملحوظة .

وتبين أن هذه الصور فوتو شوب قام بيها رواد السوشيال ميديا ليثيروا بها جدل ، وأن الصورة الأصلية كانت في أحد حلقات الفنانة شيرين مع إسعاد يونس .

وتداولت أنباء عن القبض على شيرين عبدالوهاب من قبل السلطات اللبنانية، والتحقيق معها بسبب زيارتها للفنان فضل شاكر الهارب من أحكام قضائية على خلفية “انضمامه لجماعات إرهابية”، و أنه تم الإفراج عنها عقب خضوعها للتحقيق.

وقال مصباح العلي مستشار وزير الإعلام اللبناني لأول في مداخلة تلفزيونية: “شيرين حصلت على إذن أمني لدخول مخيم الحلوة، ولكن دون ذكر أنها ستقابل الفنان فضل شاكر المطلوب قضائيًا، وبعد انتشار صور شيرين مع فضل شاكر، تم استدعاؤها لسماع إفادتها بخصوص زيارتها لشخص مطلوب للعدالة، وبعدها غادرت بعد تقديم إفادتها، ولم يتم القبض عليها، ولم يتم توجيه أي تهم لها”.