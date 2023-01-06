أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن النصر لا زال في مقدمة الترتيب وينتظر غدًا مباراته مع الطائي، لافتًا أن المباراة أُجلت أمس الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية، التي أثرت على إمدادات الكهرباء في الملعب.

وقال الفراج في حديث على برنامجه “أكشن مع وليد”: بكره في مطر في الرياض وش بيصير هل ستؤجل أم لا”، مُشيرًا إلى أن كل صفقة ولها ثمنها عندما يكون هناك لاعب في هذا المستوى يكون كل شيء جاهز .”

يُذكر أن اتحاد كرة القدم، قرر أمس الخميس، تأجيل مباراة فريق النصر، الذي يضم في صفوفه النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ضيفه فريق الطائي، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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