كشفت شركة وادي الظهران للتقنية (DTVC)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمدينة الظهران، مع العلم أن السعوديين العمل للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة:

1- مدقق داخلي.

‏(Internal Auditor)

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– يفضل الحصول على شهادة مهنية مثل ACCA و CPA و CIA.

– مهارات تقنية المعلومات مايكروسوفت.

2- مدير المشتريات.

‏(Procurement Manager)

– خبرة عملية مثبتة كمدير مشتريات أو موظف مشتريات أو رئيس مشتريات، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .