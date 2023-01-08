كشفت شركة وادي الظهران للتقنية (DTVC)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمدينة الظهران، مع العلم أن السعوديين العمل للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة:
1- مدقق داخلي.
(Internal Auditor)
– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– يفضل الحصول على شهادة مهنية مثل ACCA و CPA و CIA.
– مهارات تقنية المعلومات مايكروسوفت.
2- مدير المشتريات.
(Procurement Manager)
– خبرة عملية مثبتة كمدير مشتريات أو موظف مشتريات أو رئيس مشتريات، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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