يتعرض بعض الأشخاص لحدوث تشنجات أو تقلصات في أصابع اليد بشكل مفاجئ، وهو ما يتطلب الوقوف على أسبابها من أجل علاجها أو الوقاية منها، فيما تشير تلك التشنجات أو التقلصات في بعض الأحيان إلى وجود مشكلة أكبر، لذا يجب حلها حتى لا تتسبب في حالات مرضية أكبر.

وتعد أبرز أسباب تلك التشنجات: انخفاض نسبة المغنيسيوم؛ حيث يساهم عنصر المغنيسيوم في الحفاظ على عظام قوية والتقليل من الإصابة ببعض الأعراض الأخرى مثل الصداع، كما يمنع تقلصات أو تشنجات العضلات بما في ذلك تشنج اليد.

ويتسبب الجفاف في حدوث تشنج اليد والأصابع؛ لأن نقص الماء من الجسم وعدم حصوله على كفايته يؤثر على كيفية أداء الجسم لوظائفه بشكل فعال، بينما يجرى الشعور بضعف الدورة في اليد والساق والقدم وهو ما يظهر على شكل ألم أو تشنج أو تنميل أو وخز.

ويزيد مرض التهاب المفاصل الروماتويدي من حدوث تشنجات وتقلصات في اليد وتشنج في أصابع اليد وأجزاء أخرى من الجسم؛ كون هذا المرض يهاجم المفاصل ويتسبب في التهابها، بينما يتسبب مرض الكلى في حدوث تشنجات أو تقلصات؛ جراء الاختلال في الوظائف بالجسم، كما يؤثر أيضاً على تدفق الـدم والأعصاب.