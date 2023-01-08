أثارت لقطة تبادل لاعبي منتخب اليمن واقي الساق “الكسارات”، خلال مباراته أمام الأخضر يوم الجمعة الماضي، في بطولة كأس الخليج “خليجي 25” بالعراق، جدلا واسعا.

وكان اللاعب اليمني عمر الداحي ظهر وهو يتبادل “واقي الساق” لدى خروجه في الدقيقة 84، مع زميله البديل علي عبده العمري.

وعلق الاتحاد اليمني لكرة القدم على هذه اللقطات، التي أثارت ردود فعل واسعة ما بين غضب وتأثر بالحال الذي وصل إليه اليمن.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد اليمني تصريحات عن مسؤول في الاتحاد، أعرب عن أسفه البالغ مما أظهره البعض من تناول وصفه بـ “غير واقعي وغير منطقي” بعد مباراة منتخب اليمن أمام المنتخب السعودي والتي ظهر فيها بأداء مقبول وكان قريبا من التسجيل رغم فارق الإمكانات وانعدام الدعم من قبل المعنيين -على حد قوله-.

وقال: “هناك قلة قليلة لا تمثل الجمهور اليمني المحب والحريص وتسعى في كل مشاركة لترصد أي خسارة أو أي خطأ قد يحدث لإثارة السخط.. وتتمنى الخسارة من أجل تنفيذ مآرب وأهداف لا تخدم سوى التفكك والتشظي والقضاء على المنتخبات الوطنية”.

واستطرد : “موضوع الكسارة الخاصة بأحد لاعبي المنتخب والذي قام باستبدالها مع لاعب آخر يكشف وبوضوح مدى الاستقصاد والاستهداف لتحطيم معنويات اللاعبين. كل احتياجات ومتطلبات المنتخب تم توفيرها وشراؤها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة وبمبالغ كبيرة”.

وأضاف: “الاتحاد برئاسة وتواجد رئيس الاتحاد يوفر كل الاحتياجات لجميع المنتخبات ويؤمن مراحل الاعداد الداخلي والخارجي وتكاليف السفر والمعسكرات والمشاركات خلال السنوات الماضية والتي تصل إلى ملايين من الدولارات. لقد واجهنا أعاصير قوية وما زلنا من أجل استمرار كرة القدم، وإقامة كل البطولات ومشاركة جميع المنتخبات. سيظل الاتحاد قويا وموحدا ويحمل راية اليمن ويحرص على إنجاح الوطن وإسعاد كل أبناءه”.

يذكر أن منتخب اليمن استهل مشواره في بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 25″، بالخسارة أمام نظيره الأخضر بهدفين من دون رد.

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