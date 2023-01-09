كشفت شركة مطارات جدة (شركة حكومية)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة للعمل بعدة مجالات، بمدينة جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- أخصائي الحوكمة.

‏(Governance Specialist)

– درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو أي شهادة ذات صلة.

– ما لا يقل عن خمس (5) سنوات في نفس المجال.

– يجيد اللغة الإنجليزية، وغيرها.

2- مستشار قانوني.

‏(Legal Consultant)

– درجة البكالوريوس في القانون.

– ما لا يقل عن (7) سنوات في نفس المجال.

– ثنائي اللغة: الإنجليزية والعربية – المستوى المهني، وغيرها.

3- أخصائي شؤون مجلس الإدارة.

‏(Board Affairs Specialist)

– درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو أي شهادة ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

– يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

4- أخصائي مشتريات أول.

‏(Senior Procurement Specialist)

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو سلسلة التوريد أو المالية أو ما يعادلها.

– الحد الأدنى 4 سنوات خبرة في مجال ذي صلة، وغيرهم من المسميات والشروط.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الرسمي من خلال الموقع .