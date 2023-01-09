كشفت شركة مطارات جدة (شركة حكومية)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة للعمل بعدة مجالات، بمدينة جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- أخصائي الحوكمة.
‏(Governance Specialist)

– درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو أي شهادة ذات صلة.
– ما لا يقل عن خمس (5) سنوات في نفس المجال.
– يجيد اللغة الإنجليزية، وغيرها.

2- مستشار قانوني.
‏(Legal Consultant)

– درجة البكالوريوس في القانون.
– ما لا يقل عن (7) سنوات في نفس المجال.
– ثنائي اللغة: الإنجليزية والعربية – المستوى المهني، وغيرها.

3- أخصائي شؤون مجلس الإدارة.
‏(Board Affairs Specialist)

– درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو أي شهادة ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
– يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

4- أخصائي مشتريات أول.
‏(Senior Procurement Specialist)

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو سلسلة التوريد أو المالية أو ما يعادلها.

– الحد الأدنى 4 سنوات خبرة في مجال ذي صلة، وغيرهم من المسميات والشروط.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الرسمي من خلال الموقع .

 