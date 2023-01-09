كشفت شركة مطارات جدة (شركة حكومية)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة للعمل بعدة مجالات، بمدينة جدة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- أخصائي الحوكمة.
(Governance Specialist)
– درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو أي شهادة ذات صلة.
– ما لا يقل عن خمس (5) سنوات في نفس المجال.
– يجيد اللغة الإنجليزية، وغيرها.
2- مستشار قانوني.
(Legal Consultant)
– درجة البكالوريوس في القانون.
– ما لا يقل عن (7) سنوات في نفس المجال.
– ثنائي اللغة: الإنجليزية والعربية – المستوى المهني، وغيرها.
3- أخصائي شؤون مجلس الإدارة.
(Board Affairs Specialist)
– درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو أي شهادة ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
– يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.
4- أخصائي مشتريات أول.
(Senior Procurement Specialist)
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو سلسلة التوريد أو المالية أو ما يعادلها.
– الحد الأدنى 4 سنوات خبرة في مجال ذي صلة، وغيرهم من المسميات والشروط.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الرسمي من خلال الموقع .
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