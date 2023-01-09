أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم سداد الأبناء أقساط بنكية خاصة بوالدهم بعد وفاته.

وأكد أنه يجوز للأبناء سداد للأقساط عن والدهم طالما إتاح النظام ذلك، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج فتاوى المذاع على قناة “السعودية.

وأضاف أن سداد مثل هذا الدين سيخفف من أثر هذا الدين على الشخص المتوفى نفسه.