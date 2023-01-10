تحدثت أخصائية تغذية الدكتورة إجلال الجلالي، عن أسرار وفوائد حليب الإبل المذهلة، لافتةً أن هناك دراسات تمت عليه .

وقالت “الجلالي” خلال لقائها على برنامج ” صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية: أن هناك دراسات كثيرة تمت على حليب الإبل، وهناك عالم أمريكي فتح مختبر بـ نيويورك اختبر فيه كميات من حليب الإبل الموجود في العالم ومن الإمارات ومن السودان ومصر، وعمل عليه تحاليل وقارنه بحليب الأم ووجدوه أقرب شيء لحليب الأم.”

وأضافت:” أن العالم وجد أن حليب الإبل أقل سعرات من حليب البقر، بالإضافة إلى أنهم وجدوا البروتين في البقر أقل بينما في الماعز أعلى”، مُشيرة إلى أن حليب الإبل يحتوي على نسبة عالية من البروتينات وبعض المركبات الهامة التي لها خصائص مقاومة للالتهابات .

ومن جانبه، أشارت “الجلالي” إلى أن العناصر الغذائية الموجودة في حليب الإبل يقاوم الفيروسات التي تسبب أمراض الكبد.

وتابعت: أن ” بروتين الكازين” من الخصائص التي تُكسب حليب الإبل ميزة إضافية وتجعله من أفضل أنواع الحليب هضمًا للكبار والأطفال.”