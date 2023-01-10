صرح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ عبد الله الزامل، بأن ميناء الملك عبد العزيز أول ميناء يستخدم تقنية 5g في الشرق الأوسط.

وكانت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” في السعودية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن وضع حجر الأساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ المُسند للشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP” بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال.

وتُسهم مشاريع عقد الإسناد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120% لتصل إلى 7.5 ملايين حاوية وتوفير أكثر من 4 آلاف وظيفة.