كشف استشاري الطب النفسي إبراهيم حمدي أن هناك أسئلة محرجة يتحملها المجتمع ويلام عليه لأنها تسبب عزلة الكثيرين.

وقال “حمدي” لبرنامج “الراصد” أن المجتمع لا يقدر ظروف الناس وفي المناسبات يكون هناك أسئلة محرجة وتدخلية مثل : متى تتخرج ، متى تتوظف ، متى تتزوج ، ليش تطلقتي وغيرها” .

وتابع أن المتحدث قد يقول كلمة لا يدري عنها تتعب المستمع سنوات ويضطر بسببها للجوء للعلاج النفسي فضلا عن الرهاب الاجتماعي والاكتئاب والعزلة.