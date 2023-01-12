أزاحت سوزوكي الستار عن إصدار جديد لموديل جمني بخمسة أبواب في معرض سيارات نيودلهي 2023 بالهند.

هي نفسها سيارة جمني الأصلية المحبوبة ولكن بحجم أكبر، حيث جاءت بـ 3 أبواب يبلغ طولها 143.5 إنش، بينما يبلغ طول النسخة الجديدة بخمسة أبواب 157 إنش.

مع ذلك لم يتغير عرض السيارة عند 64.8 إنش، وارتفاعها عند 67.7 إنش، ما يعني أن التغير مقتصر على طولها فقط، كما احتفظت سوزوكي جيمني بتصميمها الصندوقي الأصلي، بسقف أسود متباين مع طلائها الخارجي الأصفر،

وتأتي السيارة بمصابيحها الأمامية الدائرية، ومفاصلها الخلفية المكشوفة، وإطاراتها الموجهة للتضاريس الوعرة، مع إطار احتياطي خلفي مغطي بغطاء أسود.

وجاء التصميم الداخلي للسيارة كما هو عليه الموديل الأصلي بنفس تصميم لوحة القيادة والمقاعد، وتدعم السيارة مساحة تخزينية جيدة مقدرة بـ 208 لتر، وتزداد إلى 332 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

وتشمل المواصفات الداخلية شاشة معلومات ترفيهية 9 إنش بتطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، مع كاميرا رؤية خلفية و6 وسائد هوائية ونظام التحكم في الثبات وما إلى ذلك.

و تحتوي السيارة على محرك 1.5 لتر بنزين هايبرد مخفف بقوة 105 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر مع نظام دفع رباعي، وناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وستطرح سوزوكي النسخة الجديدة بخمسة أبواب في الأسواق العالمية خلال الصيف القادم.