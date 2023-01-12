قام المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، بتعيين مستشارًا خاصًا اليوم الخميس، للتحقيق في سوء تعامل الرئيس جو بايدن مع الوثائق السرية، بعد العثور على تلك الوثائق بحوزته.

وصرح جارلاند بأن روبرت هور، وهو محام خاص ومدعي حكومي سابق، سيفحص ما إذا كان اكتشاف وثائق حكومية سرية في منزل بايدن وفي معهد أبحاث مرتبط بالرئيس ينتهك أي قوانين.

يأتي ذلك بينما دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، في وقت سابق اليوم، الكونجرس إلى فتح تحقيق يتعلق بالعثور علي وثائق سرية بمنزل الرئيس الأمريكي.

وكانت تقارير قد أكدت أن الوثائق السرية التي عثر عليها بمكتب بايدن السابق تتعلق بإيران وأوكرانيا.