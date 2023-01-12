أكد مواطن رزقه الله بأربع أبناء فاقدين للبصر، من أصل 6 أبناء، على أنهم سبب سعادته في الحياة، ويحمد الله الذي رزقه إياهم.

وقال المواطن محمد العبدالهادي، خلال برنامج “ياهلا”: “أحمد الله صباحا ومساء، وأشعر بالفخر، هم فخر وسند ولمن يعتقد أن الكفيف أو أي شخص من ذوي الإعاقة أنه عالة على أسرته أقول له لا”.

وأكد على ممارستهم لحياتهم الطبيعية، قائلا: “نحن نطلع للبر واعتمد عليهم، وعندنا سوالف وأنا وهم أصدقاء وليس علاقة أب بأنباءه”.

ولفت إلى أن أولى بناته لم تخلق لها عينين، قائلا: “القرنية غير موجودة نهائي، وكان هناك ارتباك في المستشفى يوم ولدت كيف يبلغوني، الله ألهمني أصلي شكر لله، ودعيت أن يبارك فيها وبعد ساعات أخبرت والدتها بأن رزقنا الله بابنة ليس لها عينين، واحنا مالنا اختيار”.

وأشار إلى أن ابنته أسلم على يدها 6 نساء، وحصلت على جائزة في السيرة النبوية، ولديها فوق الـ 70 شهادة.

قصة أب رزق بأربع أبناء فاقدين للبصر..

الأب: فخور بهم، وأنا معهم صديق مو مجرد أب@lahmom#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/28uH9Ydd7E — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 12, 2023