كشف الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات في كافة أنحاء المملكة، عن اليوم، طريقة حجز مواعيد فحص المركبات، موضحا أهمية الفحص الدوري.

وقال الفحص الدوري أنه يمكن احجز موعد لفحص مركبتك على الرابط التالي ( هنا ) ويتمكن المستخدم من حجز أو تعديل أو إلغاء موعد، عبر الرابط هنا.

وأضاف الموقع الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات أن هناك 30 محطة في أنحاء المملكة كافة، لخدمة المستفيدين، تضم أكثر من 400 مهندس وفني سعودي محترف.

وحدد الموقع خطوات فحص المركبات وهي كالآتي:

1- زيارة إحدى محطات الفحص الفني الدوري.

2- تسجيل بيانات المركبة والدفع.

3- فحص المركبة من خلال فريق متخصص.

4- استلام نتيجة الفحص.