أوضح العلماء أن هناك مشروبات كثيرة مدهشة تساعد في إذابة الدهون بشكل أسرع من خلال زيادة التمثيل الغذائي وحتى يتمكن الجسم من حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة.

وأفادت اختصاصية التغذية الدكتورة راشيل دايكمان بأن تناول المشروبات التالية يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بسهولة وهي:

1. المخفوق الأخضر

يمنح تناول مشروب المخفوق ميزة القدرة على التحكم في مكوناته وخفض استهلاك السكر المضاف إلى جانب إشباع الرغبة في تناول الحلويات عند طريق المذاق الحلو للفاكهة.

2. شرب الماء

أكدت الدكتورة بورمان أن الماء من “المشروبات الخالية من السعرات الحرارية، والتي تقلل بشكل عام، من إجمالي السعرات الحرارية، مما يمكن أن يساعد على التخلص من بعض الأرطال الزائدة.

3. شاي أخضر

أظهرت دراسة نشرت في دورية Functional Foods أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر، الغني بمادة الكاتيكين والكافيين، فقدوا كمية كبيرة من الدهون الحشوية على مدى 12 أسبوعًا مقارنة بمجموعة التحكم.

4. شاي أسود غير محلى

أكد الخبراء أن الشاي الأسود غير المُحلى هو مشروب صحي للقلب لأنه يساعد في خفض ضغط الدم.

5. قهوة

أوضحت بعض الأبحاث، بحسب دكتورة دايكمان، أن “الكافيين يحفز توليد الحرارة، وهو ما يدفع أجسامنا بشكل أساسي إلى إنتاج المزيد من الحرارة وحرق السعرات الحرارية والطاقة الزائدة.