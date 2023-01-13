ضرب أحد المصلين في المسجد النبوي أروع الأمثلة في التعامل الإسلامي الصحيح، حيث قام الشيخ جبير بن حمود الوصيف المخلّف، في موقف رائع يدل على الرحمة، بتغطية زائر باكستاني بردائه، بعدما رآه نائمًا ويشعر بالبرد في ‎المسجد النبوي.

وانتشر مقطع فيديو موثق للمشهد الرائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق أحد المغردين قائلاً: “هذا الرجل المعمر من أهل ‎المدينة المنورة وجد أن الرجل الباكستاني يشعر بالبرد فغطاه بردائه، ربي يجزيه ويعطيه الصحة والبركة في العمر، فالمسجد النبوي موطن البركات و الطاعات”.

وانهالت التعليقات الطيبة على الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقديرًا واحترامًا على الإنسانية التي تمثل نموذجا يُقتدى به.