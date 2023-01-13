انتشر على موقع تيك توك مقاطع فيديو لـ “الشعر المتسخ” وحصلت على أكثر من 190 مليون مشاهدة خلال الأشهر القليلة الماضية حيث يروج أصحاب تلك المقاطع لـ “عدم غسل الشعر يوميا”، مدعين أن هذه العادة تساعد في إطالة الشعر وتمنع تقصفه ، بحسب ما أكدته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقال خبير الشعر “توم سميث” : “البعض يعتقد أن عدم غسل الشعر لأيام يجعله أكثر صحية، لكن هذه المعلومات خاطئة تماما”.

ويقول سميث إن أنواع الشعر مختلفة، ولكن لا مانع من غسل الشعر يوميا في حال لم يكن الشعر مصبوغا، أما أصحاب الشعر المصبوغ فيمكنهم تقليل مرات الغسل الأسبوعية، لكن حتما لا يُنصح بترك الشعر دون غسيل لأيام.

وأضاف مفسرا: “لا يوجد أي أدلة علمية تؤكد أن عدم غسل شعرك أو فروة رأسك أمر مفيد، ولكن غالبا ما يلاحظ الأشخاص أن تحسنا يطرأ على شعرهم عند التقليل من مرات غسله، لكن هذا يحصل لأن الشعر لا يتعرض لحرارة المجففات التي تعمل على تقصفه وجفافه، ولا علاقة له بغسل الفروة أو الشعر”.

وأكد خبير ومصفف الشعر “إنان إمير” : “تلوث الشعر سيعمل على انسداد المسامات الموجودة بفروة الرأس إثر تراكم الأوساخ عليها، وهذا ما سيجعل الشعر أكثر هشاشة وضعفا”.