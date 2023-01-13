خضع بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي للمحاكمة اليوم حيث أصدرت هيئة المحلفين قرارها ببرائته من 6 تهم اغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي على امرأة في حفلات الإغلاق في قصر تشيشاير الخاص به.

ولم تتوصل هيئة المحلفين لقرار فيما يتعلق باغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى، حيث سيتم عقد محاكمة جديدة لميندي ابتداء من 26 يونيو القادم بطلب من المدعى العام الذي طلب اجتماعا للمحكمة للحسم في باقي التهم التي لم تحسم.

يذكر أن اللاعب نفى ملامسة المرأة التي ادعت أنه اعتدى عليها جنسيا في مطبخه، مضيفا أن النساء اللاتي اتهمنه بالاغتصاب أردن جميعًا ممارسة الجنس معه.