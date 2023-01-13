قال إستشاري ورئيس قسم جراحة أمراض وأورام الكلى والمسالك البولية، عبدالله الفاخري إن الضغوطات اليومية والقلق والانزعاج تؤثر على هرمون الذكورة لدى الرجال، لذا ينصح الأطباء بأن يقلل الأفراد خاصة العاملين من التوتر حفاظا على صحتهم.

وأكد أن بعض الدراسات توصلت إلى أن عشبة “تونكات علي” يرفع من هرمون الذكورة؛ لكن له تأثير سلبي على الجينات ويضر بحمض DNA وقد يتسبب في أورام.

وأضاف أنها لحد الآن لا توجد نسبة آمان محددة لاستخدام هذه العشبة كما لا توجد دراسات علمية كافية حول هذه العشبة.، ذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ونوه بأن هرمون الذكورة نقص لدى الرجال بنسبة 50% عما كان عليه في عام 1970م بسبب عوامل كثيرة منها زيادة السمنة وزيادة الاعتماد على الوجبات السريعة، وقلة المشي.