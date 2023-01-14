ابتكر فريق سعودي مظلة سحابية لخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث تقي من الشمس والمطر.

وصرح عبداللطيف السبيعي، صاحب الفكرة، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن هذه الفكرة انطلقت لحماية بعض الحجاج من معاناة أشعة الشمس اللاسعة في عرفة وخلال الطواف حول الكعبة.

وقال السبيعي، أن المظلة تتكون من مواد صديقة للبيئة وتتميز بالمرونة والاستمرار لفترة طويلة من الزمن، لافتًا إلى أن الفكرة استغرفت ما يقارب 3 أو 4 سنوات للوصول إلى أفضل طريقة ممكنة، وأسهل طريقة لارتدائها.

وذكر عضو آخر من فريق المبتكرين، أن المظلة السحابية تأتي ضمن مجموعة من المبتكرات التي قدمها الفريق لخدمة الحجاج، مضيفًا أن هذه المظلة تتميز بأنها خفيفة الحمل، وصغيرة الحجم، وقليلة التكلفة، كما تقي من آشعة الشمس والمطر والهواء ومضادة للصدمات.

وأشار إلى أنه يمكن للحاج أداء الصلاة بها، متابعًا أن الفريق قد ابتكر شنطة يمكن للحاج استخدامها على ظهره أو ككرسي للجلوس.