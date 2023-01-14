https://twitter.com/i/status/1614271739143524353أكدت المعالجة النفسية ومديرة مركز ميدي كير لرعاية الأسرة والطفل د. ندى الأطرش أن التعدد شرع الله وليس لأحد أن يؤيده أو يرفضه وهو حكم على المرأة مثل حكم الجهاد على الرجل.

وقالت “الأطرش” خلال ظهورها في برنامج “سيدتي” أن لقب الزوجة الثانية مخيف لأنها موضوعة في قالب اتهام “الخطافة وخرابة البيوت وغيرها، مشيرةً إلى أن سبب قبول المرأة لهذا اللقب هو الحب وعوامل أخرى كالحاجة المادية أو كبر عمرها أو لرغبتها في الإنجاب.

وأضافت أن المرأة التي تختار أن تكون زوجة ثانية تقبل بالكثير من الأمور وعليها تحديد نوع العلاقة من الزوج دون تنازلات ، مؤكدةً على أنه يجب أن تساند النساء بعضهن البعض ومنع الرجال من استغلالهن.

وتابعت أن هناك مشكلات كثيرة تعانيها الزوجة الثانية خاصة إذا كان الزوج قد أخبرها بعدم وجود علاقة مع الزوجة الأولى ، لافتةً إلى أن حقوق الزوجة الثانية هي نفس حقوق الزوجة الأولى وهناك الكثير من النساء تقبل بفكرة الزوجة الثانية .

كيف تكونين زوجة ثانية مثالية؟..

د. ندى الأطرش – معالجة نفسية ومديرة مركز ميدي كير لرعاية الأسرة والطفل: التعدد شرع الله ونحن مالنا أن نؤيده أو نرفضه .. هو حكم على المرأة مثل حكم الجهاد على الرجل .. وتعليق لبنى عبد العزيز@nadaalatrash197@lubnazofficial#برنامج_سيدتي pic.twitter.com/3qjDFZ2KLT — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 14, 2023

متى تقبل المرأة أن تكون زوجة ثانية؟.. د. ندى الأطرش – معالجة نفسية ومديرة مركز ميدي كير لرعاية الأسرة والطفل: لقب الزوجة الثانية مخيف منها الخطافة وخرابة البيوت وغيرها .. وسبب قبول المرأة لهذا اللقب هو الحب وعوامل أخرى @nadaalatrash197#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yT6sgysG89 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 14, 2023

يجب أن تساند النساء بعضهن البعض ومنع الرجال من استغلالهن.. د. ندى الأطرش : المرأة التي تختار أن تكون زوجة ثانية تقبل بالكثير من الأمور .. وعليها تحديد نوع العلاقة من الزوج دون تنازلات @nadaalatrash197#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rJ5k4f2jrv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 14, 2023

د. ندى الأطرش : مشكلات كثيرة تعانيها الزوجة الثانية خاصة إذا كان الزوج قد أخبرها بعدم وجود علاقة مع الزوجة الأولى .. ولبنى عبدالعزيز ترد: سيناريو يدرسونه الرجال بالمدارس@nadaalatrash197@lubnazofficial#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5CsuV7McSB — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 14, 2023