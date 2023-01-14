https://twitter.com/i/status/1614271739143524353أكدت المعالجة النفسية ومديرة مركز ميدي كير لرعاية الأسرة والطفل د. ندى الأطرش أن التعدد شرع الله وليس لأحد أن يؤيده أو يرفضه وهو حكم على المرأة مثل حكم الجهاد على الرجل.

وقالت “الأطرش” خلال ظهورها في برنامج “سيدتي” أن لقب الزوجة الثانية مخيف لأنها موضوعة في قالب اتهام “الخطافة وخرابة البيوت وغيرها، مشيرةً إلى أن سبب قبول المرأة لهذا اللقب هو الحب وعوامل أخرى كالحاجة المادية أو كبر عمرها أو لرغبتها في الإنجاب.

وأضافت أن المرأة التي تختار أن تكون زوجة ثانية تقبل بالكثير من الأمور وعليها تحديد نوع العلاقة من الزوج دون تنازلات ، مؤكدةً على أنه يجب أن تساند النساء بعضهن البعض ومنع الرجال من استغلالهن.

وتابعت أن هناك مشكلات كثيرة تعانيها الزوجة الثانية خاصة إذا كان الزوج قد أخبرها بعدم وجود علاقة مع الزوجة الأولى ، لافتةً إلى أن حقوق الزوجة الثانية هي نفس حقوق الزوجة الأولى وهناك الكثير من النساء تقبل بفكرة الزوجة الثانية .

 

 

 