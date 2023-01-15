أوضحت دراسة حديثة أن المشي ما بين 6 و9 آلاف خطوة يومياً يرتبط بانخفاض كبير في مخاطر أمراض القلب لدى كبار السن.

وقامت الدراسة التي أجريت في جامعة ماساتشوستس، بتحليل بيانات أكثر من 20 ألف شخص في الولايات المتحدة و42 دولة أخرى.

ووجدت النتائج أن المشي بين 6 و9 آلاف خطوة يومياً يقلل خطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية بنسبة بين 40% و50%.

ومن جانبه، أفادت الدكتورة أماندا بالوش المشرفة على الدراسة، بأن الذين يمشون حالياً أقل من 3 آلاف خطوة في اليوم، سيكون التحسن لديهم كبيراً إذا زاد العدد إلى 7 آلاف خطوة.