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الاحد15 يناير

الإفراط في المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة يسبب سرطان الأمعاء

منذ 51 دقيقة
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الإفراط في المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة يسبب سرطان الأمعاء
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أطلقت دراسة أجراها باحثون من جامعة “كيونغ هي” في كوريا الجنوبية، تحذيرا من الإفراط في تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة؛ وذلك لتسببها في مضاعفة الإصابة بسرطان الأمعاء لدى البالغين.

وأوضحت الدراسة، أن تناول هذه المشروبات مرتين أو أكثر يومياً يضاعف خطر الإصابة بالمرض لدى النساء قبل سن الخمسين، مؤكدة أنها تشكل تهديداً كبيراً للصحة بشكل عام.

وأشارت إلى أنه يمكن الوقاية من 54% من حالات سرطان الأمعاء من خلال اتباع أنماط الحياة الصحية، مع تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم ومنتجات الألبان.

 

 

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