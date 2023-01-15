نصح خبراء في مجال التغذية بخمسة أنواع من الأطعمة المفيدة للجسم والغنية بالكربوهيدرات الصحية، لافتين إلى أن الاعتقاد الدائم بأن الكربوهيدارات بشكل عام غير مفيدة وسبب في الإصابة ببعض الأمراض كالسكري أو السمنة هو أمر خاطئ.

وأكد الخبراء، أن هناك بعض الأطعمة ينصح بعدم التخلي عنها مثل: البطاطس الحلوة التي ذكرت العديد أنها تعد مصدرا غنيا بفيتامين “أي” و”سي” والبوتاسيوم، وكذلك بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى أن 100 غرام من البطاطس الحلوة المطهوة، يوفر نحو 20.7 غرام من الكربوهيدرات، والتي تتكون من النشاء والسكر والألياف، بينما الموزة الواحدة تحتوي على قرابة 31 غراما من الكربوهيدرات، إما على شكل نشويات أو سكريات.

وتعتبر الكينوا مصدرا غنيا بالكربوهيدرات (70 بالمئة)، وأيضا مصدرا جيدا للبروتين والألياف والمعادن، المفيدة في إدارة نسبة السكر في الدم وصحة القلب والأمعاء، بينما كل 100 غرام من التفاح يحتوي على 16 غراما من الكربوهيدرات، فيما يقلل الشوفان خطر الإصابة بأمراض القلب، عن طريق خفض مستويات الكوليسترول.