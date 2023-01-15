أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، حكماً بإعدام شاب “بدون”، لقتله صديقه دهسا في مخيمات كبد في محافظة الجهراء.

كما حكمت بحبس آخر متهم بضرب المجني عليه بالمطرقة، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.

وكانت صحيفة “الجريدة” الكويتية، قد كشفت عن تفاصيل جريمة مطابقة ، مبينةً أن ” مجهولين اختطفوا المجني عليه وصديقه وتوجهوا بهما إلى منطقة كبد ثم قاموا بدهس صديقه، وقام هو بإسعافه إلى المستشفى إلا أنه توفي نتيجة الإصابات، والجهات الأمنية شكَت في رواية الشاب الذي اعترف لاحقا بأنه والمجني عليه ومجموعة أخرى من أصدقائهم توجهوا إلى موقع مخيم القاتل، واعتدوا عليه بالضرب بسبب خلاف مالي مع أحد أصدقائهم ثم انصرفوا”.